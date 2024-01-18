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Что известно об уникальных бомбах AASM Hammer, которые Франция передает Украине

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  • 18.01.2024, 15:53
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Что известно об уникальных бомбах AASM Hammer, которые Франция передает Украине

Оружие представляет из себя высокоточный гибрид.

Франция анонсировала передачу Украине авиабомб AASM Hammer. Украинские защитники смогут получить сотни таких бомб.

Что известно о французских AASM Hammer, рассказывается в материале РБК-Украина.

Кто производитель и главные характеристики

Производителем бомб A2SM (AASM Hammer) яляется крупная промышленно-технологическая группа Safran. Компания занимается разработкой и производством авиационных двигателей, вертолетов и ракет, авиационного оборудования.

AASM Hammer - это управляемая авиационная бомба класса «воздух-земля». Основой являются бомбы Mk 82 (вес - 250 кг), BLU 109 или Mk 8 (1 тонна).

Как отмечают в СМИ, фактически AASM Hammer - это высокоточный гибрид, оснащенный комплектом, позволяющим увеличивать дальность использования и точность.

Комплект состоит из двух частей: хвостовой Range Extension Kit (REK), который может оснащаться реактивным двигателем, и носовой части. Она имеет три варианта наведения - только спутниковый или с добавлением тепловизионной или полуактивной лазерной системы самонаведения.

Задекларированная дальность полета AASM Hammer - около 70 км, но она также зависит от высоты полета. Отмечается, что при сбрасывании с малой высоты - дальность колеблется от 20 до 100 км.

Какие самолеты могут сбрасывать бомбы

Носителем AASM Hammer является французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Rafale. Известно также, что используют F-16, Mirage 2000 и Mirage F1, на которые дополнительно устанавливают систему Hasas (Hammer Stand Alone System).

Индия, например, интегрировала эти бомбы в легкий многоцелевой истребитель Tejas. Страна закупила французские бомбы в 2020 году.

Что касается Украины, то министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявлял, что авиабомбы смогут запускать с имеющихся на вооружении ВСУ советских самолетов, в том числе МиГ и Су.

Сколько бомб получит Украина

Как заявил глава Минобороны Франции, Париж будет предоставлять Украине около 50 авиабомб AASM Hammer ежемесячно. Поставки начнутся в январе 2024 года и продлятся не менее чем до конца года.

То есть украинские военные получат не менее 600 французских управляемых авиационных бомб.

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