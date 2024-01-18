«Политзаключенных начали переводить из колоний после того, как пришли посылки» 2 18.01.2024, 15:57

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Зачем лукашисты внезапно начали этапировать узников совести.

Правозащитники сообщают о массовом переводе политзаключенных из исправительных колоний, в которых они отбывали наказание, в другие места.

Сайт Charter97.org попросил прокомментировать ситуацию родственника политзаключенного, знакомого с ситуацией:

— Массовый перевод начался две-три недели назад. Особенно это коснулось колонии «Волчьи норы» под Ивацевичами, где были относительно неплохие условия содержания. Как минимум известно несколько десятков случаев. Многие боятся даже сказать, что их родных перевели.

Для чего это делается? В первую очередь — это давление на политзаключенных и их родственников. Не секрет, что этап — это большой физический и психологический стресс для человека. Не удивительно, что для этого был выбран самый сложный зимний период, когда стоят морозы. В вагонах для этапирования практически нет отопления, очень холодно, нет нормального питания.

Понятно, что в колонии у человека появляются друзья, знакомые. Переезд — сильный психологический стресс.

Еще один момент, о котором говорят родственники, многим политзаключенным, которых перевели, перед этапом доставили большую посылку. Для понимания: продуктовая посылка — это 60 килограммов продуктов, которые политзаключенный распределяет на полгода, а иногда и весь год. Поэтому посылка — это праздник, человек некоторое время может нормально питаться. А когда политзаключенного переводят в другую колонию, он вынужден все это просто раздавать. Ведь все вещи, которые он берет в этап, заключенный должен нести в руках. Понятно, что ты берешь самое необходимое: одежду, обувь. О каких-то излишках разговор не идет.

Это удар и по родственникам, ведь собрать продуктовую или вещевую посылку очень сложно. Могу сказать, что вещевая посылка — это минимум две-три тысячи рублей, продуктовая дешевле, но это колоссальные деньги для белорусов. То, что людей лишают посылок, это просто издевательство над политзаключенными.

— Как сейчас обстоит ситуацию со связью с политзаключенными?

— Из-за того, что начались эти переводы, связь еще более ухудшилась. На слуху, естественно, только несколько случаев инкоммуникадо, когда с политзаключенными нет связи месяцами, а с лидером белорусской оппозиции Николаем Статкевичем она отсутствует уже год.

Но таких случаев — сотни. С некоторыми связь отсутствует несколько недель, с некоторыми — месяцами. Но даже несколько недель — это серьезное испытание для родственников. Где твой родной? Что с ним случилось? Только за последние полгода в тюрьмах были убиты как минимум трое политзаключенных, это также откладывает шлейф на родственниках, они будут волноваться еще больше за своих родных.

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