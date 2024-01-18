Прокурор запросил для Гиркина почти пять лет колонии

Прокурор запросил для Гиркина почти пять лет колонии9
- 18.01.2024, 16:01
- 2,440
Подробности.
Во время прений в Мосгорсуде обвинение запросило для бывшего офицера ФСБ и одного из главарей террористов на Донбассе, так называемого «экс-министра обороны «ДНР» Игоря Стрелкова (Гиркина) четыре года и 11 месяцев колонии общего режима по делу «о призывах к экстремизму в интернете».
Об этом «Медиазоне» рассказал адвокат диверсанта Александр Молохов.
Игоря Стрелкова задержали 21 июля 2023 года и отправили в СИЗО из-за двух постов в его телеграм-канале, в которых ФСБ нашла призывы к экстремизму (часть 2 статьи 280 УК РФ). Сам Стрелков просил отправить его под домашний арест из-за диагностированной стенокардии второй степени и необходимости принимать препараты.
Напомним, в 2014 году Игорь Стрелков-Гиркин был одним из главарей российских террористических формирований на Донбассе. Он заочно осужден в Гааге на пожизненное заключение за сбитый над Украиной в 2014 году «Боинг» с 298 пассажирами.
После полномасштабного вторжения России в Украину он стал одним из самых ярых критиков Генштаба РФ и Кремля. Гиркин называл Путина «ничтожеством», «бездарем» и так далее.
В апреле 2023 года СМИ сообщали, что Гиркина-Стрелкова проверяют по статье о «дискредитации» Вооруженных сил России. В июле его задержали по обвинению в призывах к экстремизму и заключили в СИЗО «Лефортово».
В декабре сторонники Гиркина провели заседание по его выдвижению в президенты, однако нотариусы не приехали, чтобы заверить подписи в поддержку инициативы.