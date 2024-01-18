«Когда американцы встанут в очередь за российскими визами, тогда можно будет о чем-то говорить» 1 18.01.2024, 16:19

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Эксперт рассказал, почему Саудовская Аравия опрокинула БРИКС.

Саудовская Аравия заявила, что вовсе не вступала в БРИКС, хотя Россия поспешила записать эту страну в союз.

C чем связан демарш Эр-Рияда? Этот и другие вопросы сайт Charter97.org задал директору Центра исследований национальной стойкости в Киеве, экс-советнику посольства Украины в Канаде и Кении Олегу Белоколосу:

— Хотел бы сделать небольшое отступление и вспомнить, как вообще создавался БРИКС и какая главная идея этого объединения. В свое время Россию, Китай и Южную Африку объединила идея создания некоего альтернативного центра притяжения стран, которые не совсем довольных тем, что Запад доминирует в мировой экономике, финансах, торговле.

Особых успехов в этом плане они не достигли. Мы это видим хотя бы в том, что мировая экономика, финансы и торговля продолжают действовать по правилам, установленным после Второй мировой войны. В их основе лежат западные стандарты.

После начала жесткой конфронтации с Западом в 2022-ом году, Россия пытается создать вокруг БРИКС политический клуб стран, которые якобы недовольны тем, что Запад пытается им что-то навязать. Отмечу, что это не находит широкого отклика в международном сообществе. Риторика России агрессивная и, откровенного говоря, напоминает реваншистские выступления времен нацистской Германии.

Подчеркну, что страны, интегрированные в западную систему финансов и торговли, имеют опасения. Например, Саудовская Аравия, которая глубоко интегрирована в торговые и другие связи с мировой экономикой. Россия же, как обычно, пытается выдать желаемое за действительное.

— Связана ли позиция Саудовской Аравии со вступлением в БРИКC Ирана? Ведь между ними есть, мягко говоря, конфликт.

— На сегодняшний день Иран оказался в ситуации, когда ему хочется примкнуть к странам, почувствовать политическую поддержку в своем перманентном противостоянии с Западом. Отмечу, что противоречия сохраняются и внутри БРИКС, и по его периметру. Да, возможно, этот фактор тоже имеет место.

— Ранее об отказе вступать в БРИКС заявила Аргентина. Сильный ли это репутационный удар по организации?

— Аргентина — это страна, которая, к сожалению, уже не первое десятилетие пребывает в перманентном политическом и финансово-экономическом кризисе.

Члены же БРИКС хотели, чтобы их в политическом плане поддержали крупнейшие страны Латинской Америки: Бразилия, Аргентина, предполагаю, что и Мексика. Для того, чтобы увеличить свой вес на международной арене, возможно, выступать по каким-то политическим вопросам с единой позицией, но у этих стран сегодня есть собственные трудности.

Когда БРИКС создавался, то говорилось, мол, всё, настал конец эпохи доминирования Запада (как об этом не устает повторять РФ), но это далеко не так. У объединения нет никаких серьезных проектов, финансовых инструментов. Каждый тянет одеяло на себя.

У Китая имеется свой глобальный проект, который сейчас несколько буксует. У России были тоже амбиции, который сейчас сдулись. Индия держится несколько обособленно. Южная Африка же во многом завязана на торгово-экономических связях с западными миром и опасается делать резкие движения.

— Учитывая перечисленные вами проблемы, какое будущее ожидает организации, которые задумывались как альтернатива Западу?

— Это даже не организации, а объединения. Думаю, что до тех пор, пока они не смогут создать привлекательную модель для бизнеса, людей, финансов, инвестиций, они так и останутся политическим проектом.

Пока ничего привлекательно в этих объединениях не вижу. Люди наооборот оттуда уезжают на Запад. Когда же они что-то создадут, и американцы будут стоять в очереди за получением российской или китайской визы, то тогда мы сможем говорить о реальности какой-то альтернативы. Пока же этого не просматривается даже на горизонте.

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