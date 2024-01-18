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Ученые узнали, почему картонные коробки так важны для кошек

  • 18.01.2024, 16:14
  • 1,826
Ученые узнали, почему картонные коробки так важны для кошек

Питомцы могут проводить в них часы.

Картонные коробки – это одна из самых любимых игрушек кошек. Они могут проводить в них часы, играя, спя или просто наблюдая за окружением. Но почему кошки так любят коробки?

В этой статье мы рассмотрим эту тему, раскрывая неожиданные и интересные причины этой кошачьей страсти, согласно информации, которую приводит zaxid.net.

Инстинкт скрытой охоты

Кошки – хищники по своей природе, и их инстинкты диктуют им искать скрытые места, где они могут подстерегать добычу. Картонная коробка предлагает идеальное укрытие, где они могут подготовиться к «охоте», даже если это просто игровой момент.

Новизна и исследование

Кошки – это естественные исследователи. Картонная коробка всегда является чем-то новым и неизведанным, что вызывает интерес у кошек, побуждая их исследовать и «завоевывать» новые территории.

Ощущение безопасности

Кошки – это очень чувствительные животные. Они могут испытывать стресс от различных факторов, таких как шумный шум, новые люди или животные в доме. Коробка может стать местом покоя и безопасности кота. Это может помочь уменьшить стресс и дать ощущение контроля над окружающей средой.

Комфорт и тепло

Картонные коробки помогают сохранять тепло. Кошки любят тёплые места, где они могут отдыхать и согреваться. Материал коробки изолирует тепло, создавая уютный уголок для отдыха.

Если у вас есть кот, обязательно дайте ему картонную коробку. Это будет его излюбленное место в доме.

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