Минчанка купила кухню за €3,5 тысячи, но потом пожалела об этом 18.01.2024, 16:28

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Радость от покупки испарилась меньше чем через год.

С неприятной ситуацией столкнулась минчанка Алеся. Женщина приобрела дорогую кухню в кредит, но меньше чем через год обнаружила, что столешницу придется поменять: поверхность покрылась пузырями и потеряла эстетичный вид.

— Год назад мы заказали кухню в сети магазинов «Стиль Хаус», которые продают мебель фабрики «Зов», — рассказывает «Онлайнеру» Алеся. — Цена была далеко не бюджетной — 3,5 тысячи евро. Гарантия по договору — 5 лет.

По словам женщины, радость от покупки испарилась меньше чем через год: на столешнице в месте врезки варочной поверхности появились пузыри. Минчанка обратилась к продавцу, который открестился от проблемы и сказал, что это не гарантийный случай, так как между стыками попала влага. Еще через месяц разбух сам шов между двумя столешницами. Ответ продавца на претензию со стороны минчанки был таким же.

— Кухня не прослужила и года, а гарантийное обслуживание прописано только на бумаге, — жалуется Алеся. — Мы до сих пор выплачивает кредит за кухню, при этом столешницу нужно менять. Нам предлагали сделать экспертизу, нам она обойдется в 700 рублей, если причина дефекта не попадет под гарантийный случай. Мы не готовы платить такие деньги.

Минчанка утверждает, что установкой кухни занимались мастера от «Стиль Хаус». Женщина заплатила деньги за услугу, но чек ей никто не выдал.

— Выходит, неважно, где заказать кухню: у ИП с распилом в подвале или в сети под громким именем. Разница будет только в цене. Если бы я узнала об этом год назад, не связывалась бы с этой компанией, — с сожалением дополняет Алеся.

Журналисты поговорили с директором сети «Стиль Хаус» Иваном Мелешко, чтобы узнать его мнение по поводу инцидента.

— Покупатель заказал у нас кухню. Мы ее доставили по договору купли-продажи. В нем написано, что сборка и монтаж товара не входят в стоимость. Кроме этого, там указано, что мы можем порекомендовать специалиста по установке. Я ездил к ним домой, осмотрел кухню и объяснил, что разбухание столешницы произошло из-за неправильной эксплуатации: в швы попала влага, поэтому это не гарантийный случай. На фото видно, что потемнение между стыками похоже на плесень. Могу предположить, что поверхность своевременно не вытирали. Я предложил сделать независимую экспертизу за наш счет, которая установит причину, почему возник этот дефект. Пока согласия не получил. Кроме этого, мы предложили им приобрести по себестоимости новую столешницу. Это не наша прерогатива: гарантийные обязательства прописывает фабрика, — объяснил Иван.

По словам Ивана Мелешко, монтаж в данном случае ни при чем.

— Если кухня простояла почти год, значит с ней все было в порядке, — подытожил директор «Стиль Хаус».

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