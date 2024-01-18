Минчанина осудили за «оскорбление» Лукашенко во время визита к нему в квартиру судебных исполнителей 7 18.01.2024, 16:47

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Приговор вынес «судья» Александр Волк.

Стали известны подробности о суде, который состоялся еще третьего октября 2023 года в суде Советского района Минска. Николая Самохвала признали виновным по ст. 368 Уголовного кодекса («оскорбление» Лукашенко) и приговорили к году ограничения свободы без направления в ИУОТ («домашней химии»), сообщают правозащитники

Приговор озвучил Александр Волк.

По версии обвинения, Николай Самохвал высказал непристойный комментарий в сторону Лукашенко в присутствии жены и судебных исполнителей, которые зашли к ним в квартиру задать вопросы о соседях. Высказывание якобы было ненормативным и «унижало честь и достоинство» Лукашенко, а также негативно оценивало его.

Николай Васильевич не признал вину на суде. Он сказал, что был дома с женой, когда пришли две девушки в форменном обмундировании, чтобы спросить о соседях. Когда они уходили, он из-за эмоций сказал фразу, обозначенную в выводах эксперта, но никоим образом не относил ее к Лукашенко — она касалась того, что нужно менять систему в целом. Сторона обвинения отметила, что во время досудебного производства Самохвал признавал, что фраза звучала в сторону Лукашенко. Она была записана на видеорегистратор судебных исполнителей и легла в основу обвинений.

Кроме этого, на суде выступила одна из судебных исполнительниц. Она рассказала, что в тот день Николай вел себя спокойно, но почему-то произнес эту фразу, когда они начали уходить. В письменных доказательствах дела также находится докладная записка второй судебной исполнительницы, в которой она сообщила о «публичном оскорблении» Лукашенко.

Стоит заметить, что эксперт не смог определить, является ли объектом негативной оценки именно Лукашенко, так как это нельзя сделать лингвистическими методами.

При вынесении приговора учитывались его возраст и состояние здоровья.

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