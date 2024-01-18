Скабеева опозорилась очередным бредовым заявлением

Скабеева опозорилась очередным бредовым заявлением2
- 18.01.2024, 17:04
- 1,592
Совсем оторвалась от реальности.
Ольга Скабеева рассказала россиянам об аномальных морозах в США и замерзших американцах.
Кремлевская пропагандистка отметила, что аномальный мороз для американцев – минус 20 градусов.
«А в Москве – минус 30 и, вроде бы, все хорошо», - сказала она.
При этом Скабеева не упомянула, что коммунальных аварий в России в последнее время так много, что они попадают даже в эфиры федеральных каналов. Россия замерзает от Калининграда до Владивостока: подмосковные Электросталь, Селятино, Воскресенск, Тверская область. Список можно еще долго продолжать. На отсутствие отопления жалуются от Калининграда до Дальнего Востока.