Скабеева опозорилась очередным бредовым заявлением 2 18.01.2024, 17:04

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Совсем оторвалась от реальности.

Ольга Скабеева рассказала россиянам об аномальных морозах в США и замерзших американцах.

Кремлевская пропагандистка отметила, что аномальный мороз для американцев – минус 20 градусов.

«А в Москве – минус 30 и, вроде бы, все хорошо», - сказала она.

При этом Скабеева не упомянула, что коммунальных аварий в России в последнее время так много, что они попадают даже в эфиры федеральных каналов. Россия замерзает от Калининграда до Владивостока: подмосковные Электросталь, Селятино, Воскресенск, Тверская область. Список можно еще долго продолжать. На отсутствие отопления жалуются от Калининграда до Дальнего Востока.

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