В минской школе требуют справки с работы родителей 1 18.01.2024, 17:06

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Белорусы обеспокоены.

— Дочка говорит, что в классе у детей требуют справки с места работы родителей. Зачем это надо и законно ли? — спрашивает слушательница «Еврорадио», минчанка Александра (имя изменено).

Долгие годы в белорусских школах действительно собирали данные о том, где работают папы и мамы учеников. Никаких документов при этом не требовали. Например, в конце 90-х взрослые писали на бумажках названия своих организаций, и дети передавали их классным руководителям — всё.

Не все родители интересовались, зачем это надо. Не все учителя понимали, что распространять личную информацию некорректно. Позже в стране появился закон «О защите персональных данных2. Соблюдают ли его учителя, которые сегодня требуют у детей справки с рабочих мест родителей, и к чему такой официоз?

От имени слушательницы, которая добавляет, что её случай в Минске не единичный, журналисты позвонили в Министерство образования.

— Здесь важно разобраться, с какой целью запросили эту справку, — объясняют в ведомстве. — Обычно такие данные могут запросить, когда ребёнок посещает оздоровительный лагерь на каникулах. В соответствии с законом, один из законных представителей действительно должен предоставить справку с места работы. Но новогодние каникулы закончились, и к чему это делать теперь — непонятно. Бессмысленно.

Если ваш ребёнок не посещал лагерь, тогда вообще не ясно. Есть «Закон о персональных данных», опираясь на который, вы имеете право не распространять информацию о том, где работаете.

То есть выходит, что информацию о трудоустройстве можно не предоставлять в школу, даже если никакой справки не требуется?

— У нас в журналах нет графы о месте работы, — отвечают в министерстве. — С этого года данная графа удалена. Действительно, классные руководители порой собирают эти сведения для того, чтобы в случае чего могли оперативно с вами связаться. Вы имеете право не предоставлять их.

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