«Уровень Гондураса, но там тепло и люди не мерзнут» 18.01.2024, 17:34

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Почему 23% россиян не стоит волноваться из-за коммунального коллапса.

Коммунальные аварии, оставившие сотни тысяч россиян без тепла, воды, электричества и газа, затронули как минимум 43 субъекта РФ. Почему Россия грозила заморозить Европу, а по итогу сама осталась без тепла?

Сайт Charter97.org посмотрел, что по этому поводу думают читатели:

«Сейчас орки с замерзшими соплями под носом опять будут вопить о своем скрепном величии!»

«Думаю, что даже оккупационные власти быстрее бы решили вопрос с отоплением, чем российское нерасторопное правительство».

«Это такие средства на войну идут, что можно было все чугунные трубы заменить на медные. Еще как Путин виноват....А сколько людей положили???»

«Россияне, помните, что после отключения света через пару часов пропадет вода и отопление. Потом исчезает интернет и мобильная связь. Так было в прошлом году в Украине под бомбежками. Теперь у вас. Спросите вашего фюрера, почему так происходит».

«Почему же замерзает девушка Прасковья,

Не на крайних северах, а из Подмосковья?

Широка страна родная, нету ей конца и края,

А ответ Окурка прост: — Мерзни, мерзни волчий хвост!»

«23% волноваться точно не стоит. У них нет канализации и отопления».

«Продукты из г*вна, самолеты из г*вна, автомобили из г*вна, ракеты из г*вна, короче, все из г*вна. Один только президент из Питера».

«Уровень Гондураса…»

«В Гондурасе тепло :)»

«Все трубы в России ушли на производство ракет».

«В России только две новости — пожар и замерзаем. В среднем получается «тепло». Так чем они там не довольны — неясно», — резюмируют читатели сайта Charter97.org.

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