Украинские нацгвардейцы отбили штурм и набрали пленных 1 18.01.2024, 17:43

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Семь оккупантов за раз.

На восточном направлении бойцы Национальной гвардии Украины взяли в плен семь российских оккупантов. Об этом в четверг, 18 января, сообщил бригадный генерал Нацгвардии Александр Пивненко.

«Военнослужащие Национальной гвардии взяли в плен 7 оккупантов на восточном направлении», — говорится в сообщении.

По словам командующего, украинские военнослужащие на соответствующем направлении продолжают удерживать свои позиции. Также Пивненко отметил, что враг пытался продвинуться вперед, однако гвардейцы отбили попытку оккупантов.

«Гвардейцы, которые выполняют задачи на одном из восточных направлений, удерживают свои позиции. В результате одного из боестолкновений, наши бойцы отбили попытку противника продвигаться вперед, а также взяли в плен 7 оккупантов», — отмечает бригадный генерал.

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