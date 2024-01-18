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Один из банков предложил белорусам возможность сбросить неудачные попытки ввода ПИН-кода

  • 18.01.2024, 17:57
Один из банков предложил белорусам возможность сбросить неудачные попытки ввода ПИН-кода

Не обязательно звонить в контакт-центр.

Белорусский «Альфа-Банк» 18 января предложил своим клиентам новую услугу, которая призвана облегчить жизнь особо забывчивым гражданам. Теперь, введя ПИН-код от банковской карты неверно несколько раз, не обязательно звонить в контакт-центр или писать в официальный чат-бот банка — есть возможность просто сбросить неудачные попытки.

Сделать это можно теперь прямо через официальное приложение для мобильного банкинга INSNC: чтобы сбросить неверные попытки, нужно зайти в раздел «Кабинет» — «Мои продукты» и выбрать нужную карту, пояснили в пресс-службе «Альфа-Банка».

Также в мобильном банкинге «Альфа-Банка» появилась возможность создавать и редактировать свои шаблоны для оплаты.

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