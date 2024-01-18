Преамбула к Третьей мировой войне? 18.01.2024, 18:04

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В начатую Ираном прокси-войну втягивается все больше азиатских стран.

Начатая осенью для поддержки ХАМАСа атака проиранских сил на Израиль и объекты США перерастает в небывалый по размаху конфликт на континенте, в который вовлекаются все больше стран Азии (см. нашу карту) — теперь и с участием Пакистана. За последние дни Пакистан и Иран обменялись несколькими ударами, Пакистан стягивает к границе с Ираном войска, при этом отношения между странами до сих пор враждебными не были, пишет Telegram-канал «Можем объяснить».

Сначала иранские военные уничтожили две базы радикальной группировки «Джейш аль-Адль», находившиеся на территории Пакистана, сегодня Пакистан нанес ответный удар по «укрытиям террористов» в иранской провинции Систан и Белуджистан.

Чуть раньше Иран нанес ракетные удары по северу Ирака и Сирии. Иранские силы обстреляли «израильский шпионский центр» около города Эрбиль — столицы курдского автономного региона на севере Ирака, а также цели в Сирии, связанные с «Исламским государством». А в начале месяца коалиция во главе с США начала атаки на объекты хуситов — проиранской группировки, захватившей власть в Йемене.

Cитуация на Ближнем Востоке из-за действий Ирана подводит человечество к Третьей мировой войне, сообщает британская «Daily Express» со ссылкой на слова источника в Пентагоне. Российский МИД сегодня осудил обстрелы хуситов коалицией США: Сергей Лавров сказал, что это отбивает у хуситов «желание разговаривать».

«Я бы назвал это войной всех против всех. Возможно, будет даже война между талибами и Ираном, — сказал «МО» политолог и востоковед Дмитрий Бридже. — Может разразиться большая война: Пакистан имеет колоссальные военные возможности». По словам Бридже, Пакистан всегда был центром активности суннитских группировок, которые угрожали интересам Ирана, шиитской страны. Ситуация обостряется на фоне войны Израиля с ХАМАСом и активизации других группировок в регионе, указывает эксперт.

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