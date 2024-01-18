Под Минском застрявшую фуру вытащили с переезда за секунды до того, как там проехал поезд 18.01.2024, 18:10

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Видеофакт.

Сегодня утром на железнодорожном переезде в агрогородке Михановичи застрял автопоезд: увяз в снегу. Водитель обратился в ГАИ, экипаж позвал на помощь дорожников со спецтехникой, пишет «Онлайнер».

На часах 10:15. Фура стоит на железнодорожном переезде, информация уже поступила сотрудникам ГАИ, те выехали на место. А по пути связались с ДРУСУ, попросили, чтобы оттуда на переезд направили технику. И сотрудники ГАИ передали информацию на железнодорожную станцию.

— Во время оказания помощи на железнодорожном переезде сработал светофор, оповещающий о приближении поезда, — сообщили в ГАИ Минской области. — Автомобиль Iveco оперативно удалось переместить с путей. Спустя считанные секунды после перемещения фуры через железнодорожный переезд проехал поезд «Минск — Гомель».

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