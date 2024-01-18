Из Эстонии выдворят главу местного отделения РПЦ 2 18.01.2024, 18:21

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Ему не продлили ВНЖ.

Власти Эстонии решили не продлевать временный вид на жительство служителю Эстонской православной церкви Московского Патриархата митрополиту таллиннскому и всея Эстонии Евгению (Валерию Решетникову). Срок окончания действующего вида на жительство священнослужителя истекает 6 февраля, пишет The Moscow Times.

«Дорогие братья и сестры! Сегодня из Департамента полиции и пограничной охраны было получено официальное письмо о решении не продлевать временный вид на жительство митрополита Таллиннского и всея Эстонии Евгения», — говорится в сообщении на сайте церковной организации. Авторы публикации уточняют, что комментариев пока не будет, и просят у прихожан «усилить молитвы» о церкви и ее предстоятеле.

Рostimees уточняет, что причина решения властей Эстонии состоит в том, что митрополит представляет угрозу безопасности государству. Несмотря на неоднократно проведенные с ним беседы со стороны сотрудников МВД республики, Решетников продолжал оправдывать кремлевский режим и войну в Украине.

«Государство приняло решение отказать в продлении вида на жительство, поскольку Решетников в своей публичной деятельности, в том числе в публичных выступлениях, поддерживает действия агрессора и не изменил свою линию поведения, несмотря на делавшиеся ему ранее предупреждения», — пояснил руководитель бюро пограничной охраны Пыхьяской префектуры Индрек Ару.

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