В Минске за участие в Марше осудили сотрудника таможни 1 18.01.2024, 18:28

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Приговор вынесла «судья» Марина Климчук.

В суде Ленинского района 21 декабря 2023 года осудили Виталия Пупина по ч. 1 ст. 342 («организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или активное участие в них») Уголовного кодекса. Судья Марина Климчук назначила сотруднику таможни два года и шесть месяцев ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа («домашней химии»), сообщают правозащитники.

Жителя Фаниполя обвинили в участии в Марше единства 6 сентября 2020 года и в выходе на проезжую часть. Его удерживали под стражей с третьего ноября 2023 года. После оглашения приговора мужчину освободили в зале суда.

Основными доказательствами по делу являются фотография с Марша, данные мобильного оператора о нахождении абоненского номера и показания Виталия. Во время обыска дома у сотрудника таможни извлекли майку фиолетового цвета, в которой его опознали на фото с протеста. После приговора майку вернули.

Виталий окончил Белорусский государственный экономический университет, в судебном постановлении указано, что на момент вынесения приговора мужчина работает начальником сектора таможенного декларирования в обществе с дополнительной ответственностью. Имеет на иждивении несовершеннолетнюю дочь.

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