Cпособны ли протесты в Башкортостане расшатать Россию Игорь Эйдман

18.01.2024, 18:38

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Игорь Эйдман

Национальное движение в этой республике — одно из самых сильных в РФ.

Протесты в Башкортостане можно назвать этноэкологическими, поскольку, с одной стороны, они связаны с экологической проблемой из-за горы Куштау, которую хотели отдать под разработку ископаемых.

С другой стороны, к ним сильно примешивается этнический фактор – дело в том, что в последние годы (если не десятилетия), Российская Федерация делает все для русификации народов, проживающих в РФ, и лишения их остатков автономии.

Это относится и к башкирам, тем более, что национальное движение Башкортостана – одно из самых сильных в России.

Все эти факторы завязаны на Кремль, ведь во всех национальных республиках идет как активный процесс уничтожения природы, так и этнической культуры и языка. В частности, национальные языки вытесняют из образования, системы управления и так далее.

Политикой русификации крайне недовольны татары, якуты, представители северо-кавказских и многих других народов России. У них фактически, уничтожаются национальные культуры и возможности национальной самобытности, которые, как это ни парадоксально, существовали даже в СССР, но их нет в нынешней России, которая ведет жесткую политику русификации сродни Российской империи.

Тот социальный взрыв, который произошел в Башкортостане, уже давно мог произойти в любой из национальных республик. Однако вряд ли у него есть серьезные перспективы. К сожалению, он, вероятно, будет подавлен – мы уже видим первые признаки этого в виде жесткого разгона демонстраций.

Отдельные протесты могут продолжаться, но национальный фактор способен взорвать РФ только в случае ослабления федеральной власти. То есть в случае потери ею контроля над силовыми структурами и инструментами насилия, пропаганды и манипуляций. Ровно так же, как это было перед развалом Советского Союза.

Однако пока нет условий для развития такого сценария – путинская верхушка продолжает контролировать как инструменты насилия, так и пропаганды. В случае резкого ослабления режима мы увидим подъем национального движения во многих регионах. Но это возможно, только если Российская Федерация как государство получит торпеду в борт. Это могло произойти уже в прошлом году, во время путча Пригожина, однако тогда не случилось. На это появится шанс в случае внутреннего конфликта в окружении Путина либо внешнего военного поражения в войне с Украиной.

Игорь Эйдман, «Главред»

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