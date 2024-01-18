Ученые установили истинное генетическое происхождение европейцев 2 18.01.2024, 19:06

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В Европе было три волны миграции.

Международная команда ученых опубликовала сведения, полученные в результате масштабного анализа древней ДНК. Данные внесли поправки в генетическую историю населения Европы и дали новое представление о происхождении европейцев. Также ученые смогли понять, кто и в какую эпоху завез на континент различные болезни.

В журнале Nature вышла серия статей, которые подвели итоги грандиозного комплексного исследования. Главным открытием стало обнаружение «великой границы» генома, простирающейся от Черного до Балтийского моря. Мезолитические охотники-собиратели на востоке и западе от этой границы сильно отличались генетически.

В Европе было три волны миграции. Примерно 45 тыс. лет назад, когда последнее оледенение пошло на спад, на континент прибыли первые анатомически современные люди — первобытные охотники-собиратели, это был исход из Африки. Затем, около 11 тыс. лет назад, сюда добрались племена с Ближнего Востока, уже освоившие земледелие. А 5 тыс. лет назад в Европу переселились кочевые пастухи-скотоводы из степей Западной Азии и Северного Причерноморья — представители ямной культуры.

Детально разобраться в этногенезе европейцев долго не удавалось из-за плохой сохранности древней ДНК и несовершенства аналитических методов. Сейчас на помощь ученым пришли современные технологии отбора проб, древняя ДНК была извлечена либо из зубов, либо из костных останков. Были проанализированы кости и зубы почти 5 тыс. людей, которые жили в Западной Европе и Азии до 34 тыс. лет назад.

Полученные результаты позволили определить периоды, когда в разных частях Европы произошли эволюционные процессы — переход от охоты и собирательства к сельскому хозяйству, — которое еще называют неолитической революцией, поскольку это знаменует окончание мезолита и начало неолита. Также древние генотипы сравнили с ДНК современных людей.

Новые данные показали, что переход к сельскому хозяйству начался с юга и запада континента 11 тыс. лет назад, но процесс развивался неравномерно на разных территориях Европы из-за особенностей местного климата. У восточных европейцев это произошло на три тысячелетия позже.

ДНК населения менялось вместе с меняющимся составом жителей региона. Гены ямной культуры появились у всех жителей континента практически одновременно — примерно 5 тыс. лет назад. С этого момента стирается генетическая граница между юго-западом и северо-востоком, возникает генетически единая европейская нация. Типичная внешность жителей разных частей континента обусловлена прежде всего маршрутами миграции народов. Земледельцы Ближнего Востока направлялись в первую очередь на юг и запад Европы, там население отличается низкорослостью, смуглостью, темными волосами. Степные скотоводы переселялись на север, от них скандинавам достались высокий рост, светлые кожа, глаза и волосы.

Генетические изменения, связанные с миграционными волнами, влияют не только на рост и цвет волос, но и на проблемы со здоровьем. Секвенируя древнюю человеческую ДНК и сравнивая ее с современными образцами, международная группа экспертов нанесла на карту историческое распространение склонности к болезням по мере миграции населения.

Отдельно ученые рассмотрели генетические риски рассеянного склероза — нейродегенеративного заболевания, при котором иммунная система организма ошибочно атакует собственные нервные клетки. Северная Европа имеет самую высокую распространенность рассеянного склероза в мире. Новое исследование показало, что гены, которые значительно увеличивают риск развития рассеянного склероза, были завезены в северо-западную Европу около 5 тыс. лет назад пастухами овец и крупного рогатого скота, мигрировавшими с востока. Эти генетические варианты обеспечили представителям ямной народности преимущество в выживании, скорее всего, защитив их от заражения инфекциями от овец и крупного рогатого скота. Но они также увеличили риск развития рассеянного склероза.

«Эти результаты меняют наш взгляд на причины рассеянного склероза и влияют на способы его лечения», — сказал один из авторов работы профессор Эске Виллерслев.

Используя исторический подход, ученые намерены в будущем изучить генетические причины и других серьезных заболеваний.

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