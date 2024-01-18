На аукционе продают арестованный лимузин Hummer H2 из Гродно

На аукционе продают арестованный лимузин Hummer H2 из Гродно1
- 18.01.2024, 19:32
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Что по цене.
На аукцион площадки «БелЮрОбеспечение» выставили белый лимузин Hummer H2. Начальная цена автомобиля 2005 года выпуска — 36 800 белорусских рублей (около 11 200 долларов по текущему курсу).
Автомобиль продается как арестованное имущество. Органом принудительного исполнения значится ОПИ Новополоцка. Комплектность и работоспособность Hummer H2 не проверялась.
Торги состоятся 25 января в 09.00. Время окончания приема заявок — 24 января.
Как пишет издание NewGrodno, этот Hummer сдавался в аренду одной из гродненских фирм. Судя по тому, что фото на сайте были сделаны в конце октября прошлого года, под арестом автомобиль находится как минимум несколько месяцев.