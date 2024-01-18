На аукционе продают арестованный лимузин Hummer H2 из Гродно 1 18.01.2024, 19:32

1,808

Что по цене.

На аукцион площадки «БелЮрОбеспечение» выставили белый лимузин Hummer H2. Начальная цена автомобиля 2005 года выпуска — 36 800 белорусских рублей (около 11 200 долларов по текущему курсу).

Автомобиль продается как арестованное имущество. Органом принудительного исполнения значится ОПИ Новополоцка. Комплектность и работоспособность Hummer H2 не проверялась.

Торги состоятся 25 января в 09.00. Время окончания приема заявок — 24 января.

Как пишет издание NewGrodno, этот Hummer сдавался в аренду одной из гродненских фирм. Судя по тому, что фото на сайте были сделаны в конце октября прошлого года, под арестом автомобиль находится как минимум несколько месяцев.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».