«У нее было 33 SIM-карты разных операторов» 18.01.2024, 20:10

1,878

Белоруска в декрете обманула 13 человек, продавая в интернете несуществующий товар.

Жительница Бреста, находясь в декрете, обманула 13 человек, продавая в интернете несуществующий товар. Подробности рассказал агентству «Минск-Новости» официальный представитель Следственного комитета Александр Суходольский.

Сообщается, что 36-летняя женщина, которая сожительствует с мужчиной, от которого у нее в августе 2023 года родился сын, а он прошлого брака есть 14-летняя дочь, решила подзаработать. В апреле 2023 года она на различных интернет-площадках опубликовала объявления о продаже несуществующих товаров. Сказано, что она предлагала куклы, детские коляски и одежду. Кроме того, называются также мотоциклы, машины и прицепы к ним. При разговоре с покупателями или же в переписке, жительница Бреста просила задаток за товар, обещая удалить объявление. После того, как она получала деньги, то переставала выходить на связь, при этом удалив сообщении.

Говорится, что фигурантка успела обмануть 13 человек из разных уголков Беларуси. Так, для общения с пострадавшими по телефону у нее было 33 33 SIM-карты разных операторов. Практически все из них были оформлены на брестчанку. Она раскаялась в содеянном и возместила причиненный ущерб.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».