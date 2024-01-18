Путинские «военкоры» заявили о провале России в войне дронов 1 18.01.2024, 20:15

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Путинские «военкоры» заявили о провале России в войне дронов

Попытки российской армии переломить в свою пользу ход «войны дронов» в Украине обернулись фиаско.

По словам российского «военкора» Андрея Медведева, ситуация «довольно сложная» и «насыщение дронами у противника крайне высокое». По его словам, в России решили масштабировать производство одной из моделей, но ВСУ быстро к ней приспособились — из 10 до цели доходят только два дрона. Канал «Рыбарь» подтверждает проблему с выпуском серийного дрона и утверждает, что «армия разом осталась без рабочих FPV-дронов» и они «не летят дальше 300 метров» из-за воздействия РЭБ, передает The Moscow Times.

О похожих сложностях рассказал Z-канал «Повернутые на войне». По его данным, абсолютно со всех фронтов пишут, что по FPV-дронам-камикадзе Украина переигрывает: «у них их тупо больше, абсолютно не понимаю, откуда с нашей стороны звучат победные реляции».

В прошлом глава «Роскосмоса», а ныне член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Дмитрий Рогозин пишет, что по всему Запорожскому фронту — карусель вражеских дронов. «Заезжаешь в прифронтовое село, будто попал в осиное гнездо — всё аж жужжит. У въезда в воздухе дежурят FPV-дроны противника… Чуть ли не в каждом пехотном взводе есть отделения операторов дронов. Во время одной из атак за полчаса прилетело 25 дронов-камикадзе, из них 14 преследовали одну БМП», — жалуется Рогозин.

Другой Z-блогер, «Омерзительная 8», утверждает, что в Херсонской области противник «дает просто в рот этими FPV-дронами» и средств противодействия у армии РФ нет. «Охота за операторами БПЛА не ведется вообще, в отличие от Украины», — утверждает блогер. Он пишет, что в итоге на этом направлении сожжена куча танков, «солнцепеков», артиллерии, транспорта, погибли расчеты Zala и «Ланцетов».

О провале с дронами пишет Z-военкор Filatov. Он жалуется экономию дронов, запрет на некрасивые цели и требования участвовать в «ТикТок спецназе» — снимать красивые видео для производителей. По его словам, ВСУ, в свою очередь, могут на пехотинца потратить до 8 дронов FPV.

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