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На Australian Open Виктория Азаренко вышла в третий круг

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  • 18.01.2024, 20:23
На Australian Open Виктория Азаренко вышла в третий круг
Виктория Азаренко

Сегодня белоруска обыграла представительницу Дании.

На Открытом чемпионате Австралии по теннису белоруска Виктория Азаренко вышла в третий круг.

18 января наша соотечественница обыграла представительницу Дании Клару Таусон — 6:4, 3:6, 6:2. Встреча длилась 2 часа 15 минут.

Следующей соперницей белорусской теннисистки будет представительница Латвии Елена Остапенко.

Первый матч на Australian Open Азаренко выиграла у итальянки Камиллы Джорджи (6:1, 4;6, 6:3).

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