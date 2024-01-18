На Australian Open Виктория Азаренко вышла в третий круг

На Australian Open Виктория Азаренко вышла в третий круг1
- 18.01.2024, 20:23
Сегодня белоруска обыграла представительницу Дании.
На Открытом чемпионате Австралии по теннису белоруска Виктория Азаренко вышла в третий круг.
18 января наша соотечественница обыграла представительницу Дании Клару Таусон — 6:4, 3:6, 6:2. Встреча длилась 2 часа 15 минут.
Следующей соперницей белорусской теннисистки будет представительница Латвии Елена Остапенко.
Первый матч на Australian Open Азаренко выиграла у итальянки Камиллы Джорджи (6:1, 4;6, 6:3).