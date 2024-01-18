Косово окончательно переходит на евро 18.01.2024, 20:51

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Страна отказывается от сербской валюты.

Частично признанное Косово с 1 февраля запрещает использование сербской валюты – динара – для оплаты наличными и переходит исключительно на евро.

Это следует из объявления Центрального банка Косово 17 января.

Банковский регулятор Косово на заседании 27 декабря принял положение о кассовых операциях, согласно которому единственной валютой, которая может использоваться для кассовых операций наличными и в платежной системе, является евро.

«Другие валюты, не являющиеся евро, могут использоваться в Косово только как ценности для хранения в физической форме или на банковских счетах в валютах, не являющихся евро, для международных платежей в валютах, не являющихся евро, и для осуществления валютных операций», – говорится в положении.

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