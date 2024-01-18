Бывший тренер «Реала» может возглавить «Барселону» 1 18.01.2024, 21:01

Жозе Моуринью

Недавно Жозе Моуринью был уволен с поста главного тренера итальянской «Ромы».

Недавно португальский специалист Жозе Моуринью был уволен с поста главного тренера итальянской «Ромы» после того, как римляне опустились на девятое место в Серии А.

По данным Caughtoffside, 60-летний наставник долго без работы не пробудет, поскольку агент Моуриньо Жорже Мендеш активно рекомендует своего клиента руководству «Барселоны» вместо Хави, которым каталонцы недовольны из-за последних плохих результатов. В Ла Лиге «Барселона» нынче занимает четвертое место.

В то же время издание El Nacional сообщает, что, вероятно, руководить командой будет кто-то из экс-футболистов блаугранас, а ныне тренеров — Тьяго Мотта или Рафа Маркес.

Кроме того, в «Барселоне» до сих пор не забыли конфликт экс-тренера «Реала» Жозе Моуринью с Тито Вилановой. Дело в том, что после победного гола Лионеля Месси в матче за Суперкубок Испании в августе 2011 года, между игроками и тренерами «Барселоны» и «Реала» возникла ссора. Во время толкотни Моуринью ткнул в глаз Вилану, который тогда работал помощником главного тренера каталонцев Хосепа Гвардиолы.

Напомним, что Жозе Моуриньо с 2010 по 2013 год был тренером «Реала», с которым тогда выиграл золотые награды Ла Лиги в сезоне 2011−12, выиграл Кубок и Суперкубок Испании.

Добавим, что Моуриньо возглавил «Рому» в мае 2021 года. За это время Особенный выиграл вместе с римлянами Лигу конференций-2022 и вывел команду в финал Лиги Европы-2023, где в серии пенальти уступил «Севилье».

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