Украина ввела в эксплуатацию первое в мире сухое хранилище отработанного ядерного топлива 18.01.2024, 21:12

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Что известно о хранилище.

Украина ввела в эксплуатацию первое в мире «сухое» Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) несмотря на угрозы военного времени.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

В ведомстве отметили, что ЦХОЯТ оснащен несколькими запатентованными конструкциями американской компании Holtec International, которые «делают объект чрезвычайно устойчивым к природным и техногенным угрозам».

В течение прошлого года на площадке хранилища было размещено 13 контейнеров с отработанным ядерным топливом (ОЯТ) из трех украинских атомных электростанций. Как рассказали в министерстве, это позволило сэкономить более 150 миллионов долларов на его транспортировке и хранении.

«Итак, один год работы ЦХОЯТ уже полностью покрыл расходы на его строительство», - говорится в заявлении.

Также в Минэнерго привели релиз американской компании Holtec International с начала января, где говорилось об «успешном вводе в эксплуатацию и транспортировку» украинскими энергетиками «отработанного ядерного топлива из действующих реакторов страны в первый в мире сухой ЦХОЯТ».

Что известно о хранилище

Объект был разработан в партнерстве с компанией Holtec International (США). Строительство хранилища завершили, несмотря на военное положение в Украине, и все риски из-за широкомасштабной военной агрессии РФ.

В прошлом году НАЭК «Энергоатом» начал полноценно транспортировать отработанное ядерное топливо с отечественных АЭС в ЦХОЯТ.

Запуск такого хранилища, в частности, позволил Украине избавиться от зависимости от России. Также его работа имеет решающее значение для дальнейшей эксплуатации энергоблоков, отмечают в Минэнерго.

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