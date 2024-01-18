В Логойске продается просторный дом с ремонтом и мебелью по хорошей цене 2 18.01.2024, 21:24

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Альтернатива трешке.

В Логойске продается относительно новый дом с современным ремонтом. Он полностью готов к проживанию — есть мебель, сантехника, бытовая техника. Почти на 160 «квадратах» без стеснения и неудобств может жить большая семья. И главное, стоит коттедж как минская трешка, пишет Realt.by.

Из всех городов-спутников Логойск самый древний, в нем много исторических достопримечательностей — есть где погулять и на что посмотреть. И самый спортивный — городок в 30 километрах от Минска знают как центр горнолыжного курорта.

Инфраструктура развитая: магазины, ТЦ, аптеки, спорткомплексы, стоматологическая клиника, уютные кафе, детские сады и школы, банковское и почтовое отделение, музеи и многое другое. Хорошее транспортное сообщение с Минском — автобусы, маршрутки.

Здесь, в новом районе коттеджной застройки, продается двухэтажный дом 2019 года постройки. Построен по классике: стены из газосиликатных блоков (400 мм), фасад утеплен, оштукатурен и покрашен. На крыше мягкая черепица Tegola, перекрытия деревянные.

Общая площадь — 157,9 м2. На первом этаже расположены прихожая и лестничный холл, топочная, кладовка, раздельный санузел, кухня и гостиная с выходом на остекленную веранду и задний двор с уличной печью-барбекю.

Дом полностью готов к проживанию — выполнен ремонт в светлых тонах с яркими акцентами, на полу плитка и ламинат 33 класса. Лестница на второй этаж сделана из лиственницы.

На втором этаже находятся три большие спальни (одна с гардеробной) и большая ванная комната.

Отапливается дом газовым котлом. Водоснабжение центральное, канализация — станция биологической очистки.

Участок площадью 10 соток ровный, правильной формы. Не огорожен, но есть теплица и садовые качели.

За этот вариант просят 125 000 долларов.

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