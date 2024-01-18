Лукашенко обеспокоило бегство капитала за границу 3 18.01.2024, 22:56

2,468

Кончились деньги?

Александр Лукашенко заявил о необходимости «молниеносных» мер по борьбе с оттоком капитала и назвал условия для инвесторов в Беларуси «одними из лучших». Экономист Дмитрий Крук в разговоре с «Белсатом» пояснил, почему бегство денег вызывало обеспокоенность, предупредил об угрозе экспансии российского бизнеса и сравнил инвестиционный климат в нашей стране с покойником.

На совещании 18 января Александр Лукашенко побеспокоился об оттоке капитала из Беларуси. Особенно его возмутило, что деньги выводят в «недружественные страны»:

«Имеются компании – наши, не наши. Получили прибыль, деньги какие-то – и вывели за пределы Беларуси. Деньги, которые заработали наши люди, выводятся за пределы Беларуси и там работают на разных негодяев, которые вводят против нас санкции».

Узурпатор уверен, что «заградительные меры должны включаться молниеносно и без всякой раскачки».

Как именно планируется остановить вывод денег, пока не известно. Заявлений чиновников на этот счет после совещания не было.

Кроме того, Лукашенко сказал, что в Беларуси созданы «одни из лучших» условий для инвесторов: преференции, льготы, инфраструктура, компетенции. «Приходи и работай, но не ради наживы за счет нашего народа. А если кто-то попробует, имеются механизмы противодействия и вразумления», – пригрозил глава режима.

Одновременно он подтвердил намерение и впредь «никакого имущества никому не продавать и не передавать, если в результате санкций или по другим причинам иностранцы, имеющие здесь собственность, предприятия, компании, уходят с нашего рынка».

«Досвидос, мы разберемся сами. Как показывает тот же Mcdonald’s, мы прекрасно в этом разобрались. Люди с удовольствием ходят туда», – заявил диктатор.

В 2021 году отток капитала из Беларуси составил $1,5 млрд, в 2022-м – взлетел до $3,6 млрд. За январь-сентябрь прошлого года из страны вывели около $1,2 млрд.

Старший научный работник исследовательского центра BEROC Дмитрий Крук в разговоре с «Белсатом» пояснил, что на этот вопрос обратили внимание из-за ухудшения внешней торговли:

«Проблема набирает остроту. Последние два года сальдо внешней торговли было плюс-минус привлекательным, и это немножко смягчало накал проблемы. Теперь, когда состояние торговли начало ухудшаться (а запретами с ним ничего не сделаешь, сказать экспорту: “Расти!” не удастся), решили больше сфокусироваться на каналах оттока капитала».

Кроме того, как подчеркнул аналитик, власти в Минске не может не волновать экспансия российского бизнеса, которого так просто не выдворишь из Беларуси, присвоив собственность:

«Недостаток желающих вести бизнес в Беларуси может компенсироваться желанием россиян расширять здесь свою сферу влияния, и во многом на совещании это всплывало».

Крук констатировал, что сейчас инвестор в здравом уме вкладывать деньги в Беларусь не станет. Россиян это не касается.

«Пойдут те, кто хорошо понимают существующие риски. Чаще всего это будет какая-то политическая аффилированность или какая-то политическая сделка с надеждой, что она даст результаты. Такой стратегии может придерживаться российский бизнес, ведь для него такая среда плюс-минус понятна. Многие из российского бизнеса понимают, что их наказать, показательно отобрать собственность будет проблематично», – сказал экономист центра BEROC.

Об инвестиционном климате в Беларуси сейчас резонно говорить, как о покойнике: или хорошее, или ничего.

«Сам по себе термин «инвестиционный климат» в отношении сегодняшней Беларуси не имеет никакого смысла. Об этом я говорю: «То, что умерло, второй раз умереть не может». Для этого нужно сначала воскреснуть», – с иронией отметил эксперт.

Помешать оттоку денег за границу можно разным образом. Самый простой – запретить иностранцам продавать собственность, и этот инструмент в Минске применили первым, еще летом 2022 года.

«Второй инструмент – не то, что более тонкий, но не такой дуболомный, – ограничения на все возможные финансовые транзакции», – заметил Крук, констатировав, что здесь уже и без нынешних властей справились: беларусские банки теряют партнеров, и это усложняет вывод капитала, причем не только для бизнеса, но и для людей.

И еще одно оружие, которое могут применить власти в борьбе за деньги, – валютные ограничения.

«Это цивилизованный инструмент, каждая страна может его использовать. Сейчас он не работает вовсю, так как фокус на тех более дуболомных инструментах», – объяснил собеседник «Белсата».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».