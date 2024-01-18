Новак Джокович рассказал о своем необычном хобби 18.01.2024, 23:05

Новак Джокович

Первая ракетка мира удивил своих болельщиков.

Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал, что в Австралии он любит проводить свободные часы в ботаническом саду, который находится в центре города Мельбурн.

«Есть одно конкретное дерево, с которым у меня особые отношения, так сказать, в течение последних 15 лет. Я люблю каждый уголок ботанического сада. Я думаю, что для Мельбурна это невероятное сокровище — иметь такой парк и природу в центре города. Я связался с этим деревом. Мне это просто понравилось. Мне понравились его корни, ствол, ветки и все остальное. Поэтому я начал лазить по нему много лет назад. Это конкретное дерево, я не могу сказать, какое именно, постараюсь держать его в секрете, когда буду там, чтобы провести свободное время. Мне нравится прикасаться и общаться с этим старым другом», — цитирует слова Джоковича Sky News.

В соцсетях звездного теннисиста не раз появлялись фотографии, где Новак Джокович находится в окружении деревьев, в частности, одну из них он опубликовал в 2018 году из Лондона.

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