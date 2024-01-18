Банки массово вводят изменения по карточкам 18.01.2024, 23:17

У одного появилось новшество для тех, кто за границей.

Многие банки ввели изменения по карточкам. К примеру, «Сбер Банк» напомнил клиентам, что может закрыть неактивные счета с картами, по которым в течение года отсутствуют операции. «МТБанк» ввел изменение по карточкам для клиентов, которые находятся за границей, передает «Зеркало».

«Паритетбанк» с 10 января отменил лимит на снятие нерезидентами наличных в банкоматах по карточкам «Дебетовая карточка» и «Семейный круг». Ранее «потолок» был на уровне 500 рублей в 7 дней на одну карточку.

«Альфа Банк» с 10 января прекратил выпуск карточек Visa Smart Signature в долларах пакете решений Smart Black и пакетном расширении Smart Black Family. Также теперь банк не выпускает (и не перевыпускает) карточки в российских рублях в пакетах решений (за исключением пакета Private).

«МТБанк» с 12 января ввел изменение по карточкам для клиентов, которые находятся за границей, — пересмотрел размер комиссии за смс-уведомление по операциям с «пластиком». Если сообщение придет на белорусский номер, то комиссия теперь составляет 3,5 рубля, а на иностранный — 19,99 рубля (по всей видимости, речь о месячной плате, из сборника вознаграждений это не до конца понятно). Это затрагивает карты Visa Classic, Mastercard Standard, «Белкарт».

«Сбер Банк» напомнил клиентам-физлицам, что может закрыть неактивные счета (в том числе те, к которым привязана карточка), по которым в течение года отсутствуют операции.

«РРБ-Банк» с 8 января изменил для клиентов-физлиц размер комиссии по операциям в карточками. Но банк «забыл» пояснить, что конкретно откорректировал, вместо этого предлагает клиентам самостоятельно разобраться в таблице. Ранее с 4 января этот банк также ввел изменения в правила пользования карточками. Но и тогда финучреждение «забыло» пояснить, что конкретно было откорректировано. Клиентам предлагают самостоятельно разобраться в этом, изучив 33-страничный вордовский документ.

«Белагропромбанк» объявил, что для пользователей карточек Белкарт начала действовать специальная программа лояльности «Сфера Белкарт», которая позволяет копить баллы и обменивать их на бонусы. «За любые покупки и расчетные операции, которые пользователи совершают через приложение Белкарт Pay, будут начисляться баллы (1 белорусский рубль равен 1 баллу). Накопленные баллы можно будет обменять на бонусы или специальные предложения от партнеров программы», — уточняет финучреждение.

«Белгазпромбанк» с 8 января ввели изменения по бонусной программе «Бусы». Ранее этим продуктом могли воспользоваться зарплатные клиенты с картами Mastercard. «С 8 января такая возможность появилась у держателей расчетных карточек Mastercard Standard / Mastercard Gold / Mastercard Black Edition», — сообщает банк.

«Цептер Банк» запустил новую услугу для держателей карточек Белкарт — проведение платежей в интернет-магазинах с применением специальной технологии «БЕЛКАРТ-интернет-пароль». «Данная услуга позволяет совершать платежи в сети Интернет в режиме реального времени, обеспечивая при этом дополнительную безопасность проведения операций», — уточняет банк. Так, после ввода данных карточки на сайте интернет-магазина клиента перенаправляют на специальную страницу для дополнительного подтверждения платежа через ввод одноразового кода.

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