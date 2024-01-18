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Глава МИД Польши: Путин прошел точку невозврата

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  • 18.01.2024, 23:29
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Глава МИД Польши: Путин прошел точку невозврата
Радослав Сикорский

Правитель РФ уже не сможет восстановить свое положение в международной политике.

Президент России Владимир Путин уже не сможет восстановить свое положение в международной политике после всего, что он сделал по отношению к Украине. Такое мнение высказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

«Путин прошел точку невозврата. Ему уже выдвинули обвинения в военных преступлениях», – сказал он.

По мнению Сикорского, «такие колониальные войны завершаются не теми, кто их начал, а другими командами».

«Трагично, что самая большая в мире страна не может спокойно жить без захвата еще большего количества чужих земель. Им что, не хватает своей территории?» – иронично спросил министр.

Сикорский признался, что раньше пытался нормализовать отношения с Россией, но делал это «лишь до того момента, пока россияне сдерживали себя от вторжения в соседнее государство».

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