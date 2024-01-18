Данилов: Запад должен готовиться к фрагментации РФ 18.01.2024, 23:54

Алексей Данилов

События в Башкирии являются началом этого процесса.

Мероприятие должно готовиться к фрагментации РФ, и события, которые сейчас происходят в Башкортостане, являются началом этого обширного процесса, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в видеокомментарии LIGA.net. По словам Данилова, эта фрагментация будет разворачиваться уже в ближайшее время.

Данилов, учитывая ситуацию в Башкирии, заявил, что башкиры – это отдельный народ, не имеющий никакого отношения к россиянам.

«Запад должен готовиться к фрагментации России, которая будет обязательно. То, что мы сегодня видим – это только начало этого большого процесса, который в России обязательно будет разворачиваться в ближайшее время», – заявил секретарь СНБО.

Он добавил, что сейчас у РФ начинается много таких процессов. Прежде всего, отметил Данилов, это касается территорий Чеченской республики Ичкерия, Татарстана и Дагестана и других территорий.

«Имейте в виду, что есть большая проблема. Она связана с тем, что некоторые западные страны считают, что распад России повредит каким-то процессам. Я хочу сказать и вернуть нас в 1991 год, когда большие страны считали, что распад СССР вообще не может произойти. Была договоренность, что отколются страны Балтии, а оставшиеся после обособления 12 стран это будет так называемое СНГ и оно будет существовать», – отметил Данилов.

По словам секретаря СНБО, это все была трата времени, потому что не могу существовать никакое Содружество народных государств (СНГ), равно как и на территории РФ не могут существовать отдельные народы без создания своих стран.

«Новые страны обязательно появятся на карте, которая сейчас принадлежит РФ», – подытожил Данилов.

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