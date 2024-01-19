«Благодаря свиданиям я сэкономила 400 евро» 19.01.2024, 0:59

Белоруски рассказали, как ходили на свидания ради еды.

«Тарелочницы» — прозвище для девушек, которые ходят на свидания исключительно ради еды. CityDog.io решил спросить белорусок об их опыте таких встреч и об отношении к самому термину «тарелочницы».

Инна, 31 год: «Я знала, что не хочу ничего с этим парнем, но очень хотела драников»

— Мне кажется, что термин «тарелочницы» придумали те же мужчины, которые презрительно называют феминисток «фемки». И они же хотят, чтобы девушка была и ухоженной, и готовила, и убирала, и зарабатывала, но при этом в упор не понимают, что красивая, образованная и зарабатывающая девушка будет ценить себя — и да, ей будет приятно, если на свидании за нее заплатят. Не потому, что она сама не может, а потому, что это жест заботы и внимания.

Я почти никогда (о смешном исключении — ниже) не ходила на свидания именно ради еды, но и почти никогда за нее на них не платила. А те, на которых платила, почти всегда были неудачными — не из-за самого факта счета пополам, а по куче других причин.

Бывало, что мужчина спрашивал, хочу ли я, чтобы он оплатил счет, — и мне абсолютно норм прямо сказать, что да, мне это было бы приятно. А вот всякие мемные тактики, которые попадаются в интернете (например, завирусившийся ролик, где девушка в ответ на предложение разделить счет удивленно восклицает: «Ой, извини, мне так неловко, я думала, это свидание»), я не понимаю. Не знаю, что я не люблю больше: манипуляции или мужчин, от которых чего-то можно добиться только манипуляциями?

Как-то в период активного дейтинга я в конце месяца залезла в банковское приложение и посмеялась: оказалось, за тот месяц я потратила на еду примерно 200 евро вместо обычных 500—600. Экономия!

При этом я не чувствую себя чем-то обязанной мужчине, который за меня заплатил. Эту мысль про «обязательства» я слышала как от парней (к счастью, только в интернете), так и от женщин. Первые уверены, что оплаченный счет = секс, а девушки, которые слышат такое от общества, потом реально предпочитают или платить за себя сами, или выбирать свидания в формате «погулять» — чтобы не попасть в неловкую ситуацию.

Смешная ситуация с едой и сексом произошла только один раз, но благодаря полной адекватности парня она так и осталась просто смешной — не превратившись в неловкую или кринжовую.

Как-то в эмиграции я познакомилась с парнем из Беларуси. В жизни он оказался вообще не в моем вкусе, но в целом это был нормальный вечер. В какой-то момент разговор зашел о драниках: я пожаловалась, что безумно их хочу, на что он ответил, что офигенно готовит драники, и позвал в следующий раз к себе в гости.

В общем, это было реально свидание ради еды: я знала, что не хочу ничего с этим парнем, но очень хотела драников. Так что через пару дней я пришла к нему в гости, он приготовил и правда вкусные драники, сделал мне классный массаж — а когда дело стало подходить к сексу, я сказала, что очень устала, хочу в душ и домой. И так и сделала: сходила у него в квартире в душ, мы поболтали, пока я смывала с себя масло для массажа, — и ушла. Больше мы не общались.

Потом было смешно: как-то мы сидели с подругой, листали Pure с ее аккаунта — и наткнулись на его профиль. Я рассказала историю про офигенные драники, подруга лайкнула его и написала: «Слышала, ты делаешь вкусные драники». Он посмеялся.

Оля, 29 лет: «Практикую свидания ради еды в периоды безденежья»

— Я практикую свидания просто ради еды уже несколько лет, периодами безденежья. Обычно просто знакомлюсь с парнями в приложениях — и жду предложения именно сходить на ужин. Как-то особенно я к таким встречам не готовлюсь, разве что макияж делаю поярче и потомнее.

Парни, конечно, не знают, что на свидание я иду ради еды. Однажды парень пригласил меня в заведение, сам посоветовал мне вкусные блюда из меню — а когда я полезла в барную карту за вторым бокалом, он искренне озабоченно спросил меня, хватит ли мне денег, ведь здесь все достаточно дорого, может, у меня нет с собой столько денег? Я офигела, но молча заплатила за себя.

Катя, 27 лет: «Была на свидании с чуваком, который разводит девушек на еду»

— Как-то давно я активно использовала «Тиндер». Есть за чей-то счет мне не хотелось, просто ходила на свидания ради удовольствия.

И вот однажды я прихожу на встречу с парнем, а он весь вечер рассказывает мне про свою бывшую. Мне это совсем не понравилось, я сидела и думала, как бы побыстрее уйти, — и тут он, глядя на мое недовольно лицо, выдает: «А че ты не жрешь? Вы же сюда жрать приходите, б**ть!»

Вторая история была с подругой: мы с ней в «Тиндере» замэтчились с одним и тем же чуваком, который… разводит девушек на еду. На первом свидании он пускает пыль в глаза: рассказывает, как много у него денег, платит за ужин и все такое. А на второй встрече говорит: «Знаешь, у меня проблемы с деньгами, можешь заплатить? Я тебе потом отдам!» В общем, я его покормила, мы сходили за мой счет в кино (я потратила даже больше, чем он на первом свидании) — и он пропал.

Я рассказала эту историю подруге, на что она попросила показать его фото и рассмеялась: оказалось, она с ним попала в такую же ситуацию. Мы его прозвали Степан-уе*ан.

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