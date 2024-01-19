Канада подготовила около 200 украинских танкистов 19.01.2024, 1:34

Они прошли обучение на Leopard 2 в Польше.

Канада подготовила около 200 украинских танкистов для использования танков Leopard 2A4. Об этом идет речь в публикации на официальной странице Вооруженных сил Канады.

«Водители получили навыки технического обслуживания и практики вождения шестидесятитонных танков, в то время как трое их товарищей по экипажу получили навыки ведения огня, перейдя от теории танковых стрельб к практическим упражнениям и проведению учений на симуляторах перед тем, как подтвердить свои способности на поле», - говорится в сообщении.

В CAF отмечают, что украинские военные были очень мотивированы и подошли к тренингу с энтузиазмом. Они получили все необходимые знания для применения танков на поле боя.

«Я очень поражен бронетанковой подготовкой здесь, в Польше. Обучение чрезвычайно эффективно, а инструкторы — настоящие мастера своего дела. Все, чему они нас научили, необходимо, и мы будем использовать это в бою. Инструкторы CAF очень профессиональные, хорошие люди, которые действительно хотели нас чему-то научить», - заявил один из украинских танкистов под псевдо «Коваль».

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