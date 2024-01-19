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Роналду похвастался новым роскошным авто за полмиллиона долларов

  • 19.01.2024, 2:46
Роналду похвастался новым роскошным авто за полмиллиона долларов
Криштиану Роналду

Фотофакт

Португальский футболист «Аль-Насра» Криштиану Роналду пополнил свою коллекцию новым дорогим автомобилем.

38-летний португалец поделился в Instagram снимком, где он в костюме от Gucci позирует на фоне нового темно-синего Ferrari Purosangue.

Как сообщает британский таблоид The Sun, стоимость суперкара — около 500 тыс. долларов.

Цена нового Ferrari Роналду может впечатлить, но это далеко не самая дорогая машина в его коллекции.

Не так давно португалец приобрел роскошный Bugatti Centodieci, который стоит более 10 млн долларов.

Он также владеет Buggati Chiron и Buggati Veyron Grand Sport Vitesse, которые стоят 3,1 и 2,3 млндолларов соответственно.

В коллекции Роналду еще есть шикарный Ferrari Monza за 1,8 млн долларов.

В общем португалец владеет автопарком стоимостью более 21 млн долларов.

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