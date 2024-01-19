Глава МИД Румынии: Россия должна проиграть 19.01.2024, 3:32

Луминица Одобеску

Иначе она не остановится на Украине.

Министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, призвала продолжать поддержку Украины, усиливать дипломатическое давление на Россию и расширять санкции против нее.

«Россия должна проиграть в стратегическом плане на войне против Украины. Если нет – она может не остановиться на украинской границе. Потому что война в их случае – это идеологический и геополитический драйвер», – сказала она.

Одобеску подчеркнула, что европейские страны должны отстаивать свои ценности и принципы, которые россияне пытаются нарушить.

«В нашей истории были проблемы с Россией. И сейчас у нас нет иллюзий по поводу этой страны. Война в Украине касается не только Украины, но всех нас. Россия испытывает международный порядок, который мы создали после второй мировой войны», – сказала министр.

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