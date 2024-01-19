Более 200 тысяч человек: столько уехало из Беларуси за два года по данным МВД 19.01.2024, 4:44

В реальности цифры еще больше.

Начальник Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Алексей Бегун в своем интервью пропагандисту Марату Маркову на ОНТ среди прочего затронул вопрос, сколько белорусов за последние годы покинуло родину.

Ответ Бегуна на конкретный вопрос был очень многословным и иногда расплывчатым. Чиновник прежде всего стремился доказать, что эмиграция многих белорусов якобы не связана с политикой. Например, что айтишники просто вынуждены релоцироваться из Беларуси из-за того, что Запад ввел санкции.

Но в конце концов цифра все же прозвучала — более 200 тысяч белорусов сейчас живут и работают за пределами страны.

Ранее приблизительную цифру тех, кто уехал из Беларуси, называл заместитель министра внутренних дел и командующий Внутренними войсками Николай Карпенков во время мероприятия в рамках военных сборов. По его информации, эта цифра еще больше — 350 тысяч человек.

Возможно, однако, что эти цифры более-менее соотносятся между собой, так как Бегун, по его словам, предоставил данные только за два года — 2021-й и 2022-й. В то время как довольно массовая эмиграция началась по мере развития репрессивного механизма еще в 2020-м, а в 2023-м году она продолжалась.

Бегун признает, что выезд этих людей из Беларуси имеет негативные результаты для белорусской экономики:

«Конечно, много, потому что это трудоспособное население».

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