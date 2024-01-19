закрыть
19 января 2024, пятница, 5:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Электромобиль Renault снимают с производства

  • 19.01.2024, 5:26
Электромобиль Renault снимают с производства

На смену ему придет более современный электромобиль.

Электромобиль Renault Zoe снимут с производства. Производство хэтчбека планируют завершить к 30 марта. Об этом сообщает Autombile Propre.

Renault Zoe можно купить только в фиксированных комплектациях в течение 2024 года.

Zoe – самый популярный электромобиль марки. Уже выпущено около 400 тысяч хэтчбеков. Она в производстве с 2013 года, поэтому уже нуждается в замене.

Известно, что на смену Zoe придет электрокар Renault 5. Премьера серийной версии хэтчбека состоится в феврале этого года на автошоу в Женеве. Он будет иметь рубленый дизайн в стиле первого Renault 5 70-х годов.

Стартовая стоимость модели составит около 25 000 евро.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Полеты выдвиженца во сне и наяву
Полеты выдвиженца во сне и наяву Владимир Халип
Очевидно!
Очевидно! Леонид Судаленко
Россияне провалили свой «золотой месяц»
Россияне провалили свой «золотой месяц» Роман Свитан
Оловянная свадьба
Оловянная свадьба Ирина Халип