Электромобиль Renault снимают с производства 19.01.2024, 5:26

На смену ему придет более современный электромобиль.

Электромобиль Renault Zoe снимут с производства. Производство хэтчбека планируют завершить к 30 марта. Об этом сообщает Autombile Propre.

Renault Zoe можно купить только в фиксированных комплектациях в течение 2024 года.

Zoe – самый популярный электромобиль марки. Уже выпущено около 400 тысяч хэтчбеков. Она в производстве с 2013 года, поэтому уже нуждается в замене.

Известно, что на смену Zoe придет электрокар Renault 5. Премьера серийной версии хэтчбека состоится в феврале этого года на автошоу в Женеве. Он будет иметь рубленый дизайн в стиле первого Renault 5 70-х годов.

Стартовая стоимость модели составит около 25 000 евро.

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