Лавров отказался вести с США переговоры по ядерному оружию 4 19.01.2024, 8:15

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Глава МИД РФ устроил истерику из-за предложений американской стороны.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о решении отказаться от переговоров с США по вопросам стратегической безопасности и ядерного вооружения. Об этом он заявил в Москве, сообщает Bloomberg.

«Получается так, да, вы наш враг, но насчет того, как бы нам посмотреть на ваш стратегический ядерный арсенал, мы готовы поговорить, это другое. Цель их понятна, под лозунгом о взаимности постараться каким-то образом обеспечить контроль над нашим ядерным арсеналом, минимизировать ядерные риски для себя, а риски, конечно же, возникают в результате силового давления на нашу страну… Мы считаем американские идеи неприемлемыми», — заключил министр. Он также отметил, что угрозы применения ядерного оружия становятся все более актуальными.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил в июне, что администрация Байдена готова к обсуждению вопросов контроля за вооружениями с Россией, несмотря на приостановку Владимиром Путиным участия России в ядерном договоре СНВ-III.

Этот договор, действие которого истекает в 2026 году, был последним соглашением между двумя крупнейшими ядерными державами, ограничивающим их арсеналы стратегического вооружения. Президент США Джо Байден назвал отказ Путина «большой ошибкой», однако заявил, что нет признаков того, что Россия намерена использовать ядерное оружие.

«Мы должны принимать слова России на веру в отношении ее текущей позиции по диалогу по контролю за вооружениями. Они отказываются вести двусторонний диалог по этим вопросам. Это наводит на некоторые сомнения относительно готовности России приступить к разговору о продолжении СНВ-III или возвращении к его соблюдению», — заявил старший директор Совета национальной безопасности Белого дома Пранай Вадди.