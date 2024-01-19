За «Бесогоном» пришли 5 Телеграм-канал «СерпомПо»

19.01.2024, 8:23

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Держался до последнего — словно Соловьев за свои итальянские виллы.

«Бесогон» Михалкова заблокирован на Ютуб.

Вот так – пришли холодным московским зимним вечером западные черти, потопали мохнатыми нескрепными лапами в прихожей, словно нечистый в исполнении Георгия Милляра в «Ночи перед Рождеством» и повесили замок на дверь, за которой вещал скрипучий голос. И, ни слова ни говоря, удалились, растворившись в гей-просторах.

Вот оно как – не только Роскомнадзор умеет блокировать. С Запада тоже прислали блокираторов.

Ничего, Михалков. Есть импортозаместительный Рутуб – можно туда передвинуться. Непонятно, между прочим, что до сих Михалков делал на западном ресурсе. Мог ведь сам уйти? Но держался до последнего. Словно Соловьев за свои итальянские виллы.

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