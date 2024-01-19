закрыть
19 января 2024, пятница, 9:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сбитый А-50 был «звездой» парадов в Москве: стала известна история экипажа

3
  • 19.01.2024, 8:26
  • 8,298
Сбитый А-50 был «звездой» парадов в Москве: стала известна история экипажа

Всплыли интересные детали.

Сбитый ВСУ российский самолет А-50 участвовал в юбилейном параде Победы на Красной площади в 2022 году.

Издание «Агентство» приводит перечень членов экипажа, которые сейчас числятся «пропавшими без вести». Указывается, что среди них есть командир А-50 Вячеслав Левченко - именно он руководил А-50 во время торжественного мероприятия в Москве.

Помимо Левченко за самолетом числятся еще пять членов экипажа. При этом список персонала А-50 «неполный».

В репортажах СМИ о юбилейном параде на Красной площади сообщали, что экипаж А-50У «состоит из пяти членов летного состава и десятерых операторов «второй кабины».

Напомним, 14 января украинские военные подбили сразу два российских самолета над Азовским морем. Речь идет об уничтожении А-50 и существенном поражении Ил-22.

А-50У - самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления стоимостью до 500 млн долларов. Применяется для поиска воздушных и наземных целей и управления истребителями. Его также называют «летающим радаром».

В то же время экипажу Ил-22 удалось «выжить» благодаря мощным средствам РЭБ самолета, которые якобы «отвели» ракету на расстояние в 500 м, поэтому взрыв только «задел» борт.

Пока неизвестно, каким оружием были поражены А-50 и Ил-22. Некоторые эксперты предполагают, что спецоперация была осуществлена с использованием «блуждающего» Patriot.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Полеты выдвиженца во сне и наяву
Полеты выдвиженца во сне и наяву Владимир Халип
Очевидно!
Очевидно! Леонид Судаленко
Россияне провалили свой «золотой месяц»
Россияне провалили свой «золотой месяц» Роман Свитан
Оловянная свадьба
Оловянная свадьба Ирина Халип