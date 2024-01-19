Белорусские банки ввели масштабные новшества по денежным переводам 19.01.2024, 8:37

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Минимальная комиссия — 200 рублей.

У некоторых банков в Беларуси появились изменения по денежным переводам. К примеру, «Технобанк» возобновил для клиентов-физлиц отправку международных переводов «Золотая Корона» и «Контакт» в долларах.

«Зеркало» составило подборку банковских изменений по переводам.

«Банк ВТБ» с 17 января поднял комиссию для клиентов-физлиц за безналичные переводы в китайских юанях. Так, плата за перечисление средств на счета внутри банка теперь составляет 0,5% от суммы (минимум — 10, максимум — 100 китайских юаней). При переводах в другие банки будет взиматься комиссия 2% (минимум — 100, максимум — 400 юаней). Аналогичные тарифы действуют по переводам в других валютах, уточняет банк.

«Банк Дабрабыт» с 15 января пересмотрел для клиентов-физлиц некоторые тарифы за денежные переводы. К примеру, сбор за зачисление денег из-за границы на счет, к которому выпущена карточка, снизили с 20 до 2% от суммы перевода.

«МТБанк» с 12 января ввел комиссию за перевод клиентами-физлицами китайских юаней за пределы банка. Сбор — 0,5% от суммы, минимум — 200 рублей.

«Технобанк» с 15 января возобновил для клиентов-физлиц отправку международных денежных переводов «Золотая Корона» и «Контакт» в долларах. Такая услуга была недоступна с 15 мая прошлого года.

«Технобанк» и «Паритетбанк» подключились к системе мгновенных платежей.