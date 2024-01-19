закрыть
19 января 2024, пятница, 9:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Китай вынес Путину окончательный приговор

  • Александр Невзоров
  • 19.01.2024, 9:14
  • 2,456
Китай вынес Путину окончательный приговор

Последнюю надежду Кремля признали «барахлом».

Путинские ракеты «Кинжал», от которых по словам упыря «нет спасения и защиты», признаны барахлом.

Запад давно хихикал по их поводу, но теперь даже дружественные РФ китайцы вынесли «Кинжалам» окончательный приговор.

В недавних публикациях китайских военных экспертов был представлен анализ гиперзвуковых ракет «Кинжал», которые были анонсированы президентом России Владимиром Путиным в 2018 году как часть «чудо-оружия» нового поколения.

Путин тогда заявил, что эти ракеты уникальны и способны преодолевать даже самые современные системы противоракетной обороны (ПРО).

Однако, согласно китайским аналитикам, реальные характеристики и возможности «Кинжала» значительно отличаются от заявленных и являются устаревшими по всем параметрам.

Александр Невзоров, t.me

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Полеты выдвиженца во сне и наяву
Полеты выдвиженца во сне и наяву Владимир Халип
Очевидно!
Очевидно! Леонид Судаленко
Россияне провалили свой «золотой месяц»
Россияне провалили свой «золотой месяц» Роман Свитан
Оловянная свадьба
Оловянная свадьба Ирина Халип