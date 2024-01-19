Китай вынес Путину окончательный приговор Александр Невзоров

19.01.2024, 9:14

2,456

Последнюю надежду Кремля признали «барахлом».

Путинские ракеты «Кинжал», от которых по словам упыря «нет спасения и защиты», признаны барахлом.

Запад давно хихикал по их поводу, но теперь даже дружественные РФ китайцы вынесли «Кинжалам» окончательный приговор.

В недавних публикациях китайских военных экспертов был представлен анализ гиперзвуковых ракет «Кинжал», которые были анонсированы президентом России Владимиром Путиным в 2018 году как часть «чудо-оружия» нового поколения.

Путин тогда заявил, что эти ракеты уникальны и способны преодолевать даже самые современные системы противоракетной обороны (ПРО).

Однако, согласно китайским аналитикам, реальные характеристики и возможности «Кинжала» значительно отличаются от заявленных и являются устаревшими по всем параметрам.

Александр Невзоров, t.me