Смогут ли белорусы получить первый в Европе французский цифровой шенген? 19.01.2024, 9:19

Есть нюансы.

Франция первой в Европе начала выдавать цифровой шенген. Сейчас такую визу могут получить только спортсмены, делегации и журналисты, которые едут на Олимпийские и Паралимпийские игры, сообщает посольство Франции в Беларуси.

Заявку можно подать через специальный сайт. Сервис позволяет иностранным гражданам подавать документы без посещения консульских учреждений и визовых центров.

Всего Франция собирается выдать около 70 тысяч цифровых виз к Олимпиаде.

ЕС планирует с 2026 года перейти на цифровые шенгенские визы — соответствующее предложение Еврокомиссии принял Европарламент. Эта система позволит путешественникам, среди прочего, подавать документы на визу онлайн, а наклейки в паспорте заменят цифровыми данными.