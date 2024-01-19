Полковник ВСУ назвал момент, когда Москва может быть взята за три дня 19.01.2024, 9:38

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Даже без сухопутного вторжения.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов подтвердил тот факт, что война России с НАТО будет длиться несколько дней.

Не сама война с НАТО нужна Путину, а возможность в момент ее начала заявить, что РФ готова к мирным переговорам, заявил Олег Жданов.

При этом руководство России осознает, что у них нет необходимого потенциала для ведения боевых действий с НАТО, поэтому исход войны предрешен.

Военный эксперт обрисовал перспективы РФ в войне против НАТО: «В Генеральном штабе РФ прекрасно понимают, что война точно будет длиться три дня и Москва будет взята за три дня. Тем более никто не будет вторгаться. Вы же видите, что НАТО в основном предпочитает вести войну дистанционными способами. Можно представить, сколько ракет средней дальности, сколько авиации может быть применено по территории РФ одновременно. Если россияне до сих пор не научились наносить массированные авиационные удары, то запад на этом уже «собаку съел» (сколько войн ведется за счет именно массированных ударов)».

Затем офицер ВСУ объяснил, зачем Путин пытается втянуть НАТО в войну: «Для Запада это нормальное дело положить российскую ПВО, а потом пройти военными бомбардировками по военным объектам РФ, и на этом будет все: на этом война закончится. Именно поэтому Путину надо успеть спровоцировать НАТО на агрессию и в этот момент объявить, что РФ готова на любых условиях начать переговорный процесс, при чем я предполагаю, что они будут согласны это делать на любых условиях, потому что для них главное — это втянуться в процесс».