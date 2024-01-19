Дальнобойщикам из Ирана, Китая и Турции ограничили пересечение границы Беларуси 19.01.2024, 9:43

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Стало известно, куда их отправили.

Дальнобойщики из стран СНГ, Ирана, Китая и Турции также должны будут пересекать границу Беларуси и России через стационарный контрольный пункт «Лобок» на участке Езерище-Невель.

Об этом сообщила БАМАП.

«Информируем о том, что по итогам проведенных консультаций МИД Беларуси с МИД России достигнута договоренность, что пересечение российско-беларусского участка госграницы водителями грузовых автотранспортных средств, которые перевозят международные грузы и являются гражданами государств – участников СНГ, Ирана, Китая и Турции, будет осуществляться через стационарный контрольный пункт «Лобок» на участке пути автомобильного сообщения «Езерище-Невель» (М20 Киев – Санкт-Петербург)», – говорится в сообщении.

Напомним, в начале месяца российская сторона перестала пропускать дальнобойщиков третьих стран через границу Беларуси и России. Это вызвало протест в Казахстане. С 12 января для водителей из стран ЕАЭС был определен пункт контроля «Лобок» в качестве места пересечения границы Беларуси и России.