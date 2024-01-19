закрыть
19 января 2024, пятница, 10:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Дальнобойщикам из Ирана, Китая и Турции ограничили пересечение границы Беларуси

  • 19.01.2024, 9:43
  • 1,636
Дальнобойщикам из Ирана, Китая и Турции ограничили пересечение границы Беларуси

Стало известно, куда их отправили.

Дальнобойщики из стран СНГ, Ирана, Китая и Турции также должны будут пересекать границу Беларуси и России через стационарный контрольный пункт «Лобок» на участке Езерище-Невель.

Об этом сообщила БАМАП.

«Информируем о том, что по итогам проведенных консультаций МИД Беларуси с МИД России достигнута договоренность, что пересечение российско-беларусского участка госграницы водителями грузовых автотранспортных средств, которые перевозят международные грузы и являются гражданами государств – участников СНГ, Ирана, Китая и Турции, будет осуществляться через стационарный контрольный пункт «Лобок» на участке пути автомобильного сообщения «Езерище-Невель» (М20 Киев – Санкт-Петербург)», – говорится в сообщении.

Напомним, в начале месяца российская сторона перестала пропускать дальнобойщиков третьих стран через границу Беларуси и России. Это вызвало протест в Казахстане. С 12 января для водителей из стран ЕАЭС был определен пункт контроля «Лобок» в качестве места пересечения границы Беларуси и России.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Полеты выдвиженца во сне и наяву
Полеты выдвиженца во сне и наяву Владимир Халип
Очевидно!
Очевидно! Леонид Судаленко
Россияне провалили свой «золотой месяц»
Россияне провалили свой «золотой месяц» Роман Свитан
Оловянная свадьба
Оловянная свадьба Ирина Халип