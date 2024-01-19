Двух граждан Беларуси осудили в Литве за перевозку гашиша 19.01.2024, 9:54

Что известно?

В литовском Паневежисе суд вынес приговор группе из восьми человек по делу о контрабанде 1,5 тонны гашиша из Испании в Литву и Латвию. Среди осужденных – граждане Литвы и Беларуси. Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 13 лет.

Как сообщила Генпрокуратура Литвы, в 2019 году в Пасвальском районе была остановлена фура, которая принадлежала компании из Алитуса. В тайнике в полу полуприцепа были обнаружены 334 упаковки с 1490 кг гашиша. В ходе следствия было установлено, что гашиш привезли из Испании в декабре 2018 года. Некоторое время его хранили в усадьбе в Алитусском районе, а в начале 2019 года попытались перевезти в Латвию. Тогда груз и задержали.

Следователи вышли на 9 подозреваемых в возрасте от 33 до 52 лет, проживавших в Вильнюсе, Каунасе, Алитусе и Пренае. Среди них были двое граждан Беларуси, которые жили и работали в Литве дальнобойщиками.

Организатором группы признан 52-летний житель Алитуса, именно он нашел груз, приобрел его и организовал перевозку. Его осудили на 12 лет.

33-летний гражданин Беларуси осужден на 11 лет. Он перевозил груз из Испании, но отрицал свою вину. 47-летний житель Вильнюса, который также причастен к перевозке из Испании, был осужден на 6 лет лишения свободы. Он дал подробные показания в ходе следствия и суда, отмечается в сообщении.

Еще один 45-летний гражданин Беларуси приговорен в 10 годам лишения свободы. Он перевозил груз в Латвию.

Двух участников группы, граждан Литвы, осудили на 12 лет. При этом один из них скрылся, нарушив условия освобождения под залог. Он объявлен в розыск. Наконец, 44-летнего жителя Каунаса, признавшего свою вину, осудили на 6 лет лишения свободы.

В отношении еще одного фигуранта расследование было прекращено, так как он помог правоохранителям раскрыть действия группы.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном суде.