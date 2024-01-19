Путинистка Волочкова побоялась ехать на Донбасс и озвучила позорное «оправдание» 19.01.2024, 10:04

При этом она заявила, что «за Россию готова хоть на Луну».

Российская балерина-путинистка Анастасия Волочкова рассказала, почему же она все еще не посетила Донбасс. Не смотря на свою ярую поддержку террористической войны России, ура-патриотка выдумала примитивную «отмазку».

На одной из последних пресс-конференций Волочкова сказала пропагандистам, что ее поездка на оккупированные украинские территории не принесет никакой пользы. Балерина считает, что ее призвание – это плясать на сцене перед семьями участников так называемой «СВО».

Однако танцовщица называет себя патриоткой Росси, заявляя, что служит своей стране. «Да я могу поехать на Донбасс, только объясните мою миссию, – сказала она журналистам. – Мое присутствие на Донбассе не даст никакого эффекта и никакой пользы».

Волочкова заявила, что точно не поедет с балетом, так как коллектив состоит из девочек возрастом десяти лет. Но если потребуется, то путинистка конечно же приедет одна. «Я Россию готова поддержать где угодно: и на Донбассе, и на Луне», – заявила она.