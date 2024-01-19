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В Беларуси повысили тарифы на природный газ

  • 19.01.2024, 10:07
  • 3,798
В Беларуси повысили тарифы на природный газ

Как это отразится на стоимости коммунальных услуг?

В Беларуси увеличили тариф на транспортировку природного газа по системе распределительных трубопроводов. Это следует из постановления МАРТ, опубликованного на Национальном правовом интернет-портале. Внимание на документ обратил Office Life.

Если раньше тариф составлял 21,01 рубля за 1 тыс. кубометров, то сейчас повысится до 22,27 рубля. Предыдущее подорожание было в январе прошлого года.

В Беларуси жилой сектор и компании снабжает газом производственное объединение «Белтопгаз». И повышение тарифа на транспортировку природного газа отразится на стоимости коммунальных услуг.

Постановление вступает в силу с 20 января этого года.

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