Зачем француженки посыпают губку солью перед мытьем посуды?
- 19.01.2024, 10:21
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Раскрыт секрет искусных хозяек.
Французские хозяйки славятся своим искусством поддерживать идеальный порядок в доме. Одной из их хитростей, которым многие из нас могут поучиться, является использование соли при мытье посуды.
Француженки почти всегда посыпают губку солью перед началом этого процесса, пишет портал sante+.
Почему соль?
Идея посыпать губку солью имеет крепкое научное основание. Соль давно известна своими антибактериальными и дезинфицирующими свойствами. Применяя ее к губке, вы создаете враждебную среду для бактерий, что снижает риск заражения кухни вредными микроорганизмами.
Не только соль
Для усиления эффекта французские хозяйки добавляют уксус в свой арсенал. Уксус также обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами. В сочетании с солью, он помогает растворить остатки пищи и жира, делая губку идеально чистой и без запаха.
Как правильно дезинфицировать посуду?
Обильно посыпьте влажную губку солью.
Полейте соль белым уксусом, чтобы она полностью покрыла губку.
Оставьте на 15 минут, чтобы смесь проникла в поры губки и эффективно справилась с бактериями.
Поверните губку и повторите процесс с другой стороны.
После перерыва смойте губку чистой водой, и она снова готова к использованию.\
Такой метод не только обеспечивает чистоту посуды, но и является еще одним секретом французского домашнего уюта. Попробуйте этот прием, и, возможно, ваша кухня также станет идеально чистой и гигиеничной, как у француженок.