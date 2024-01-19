Россиянку шокировала урна с прахом Владимира Владимировича 19.01.2024, 10:46

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Женщина поначалу решила, что это розыгрыш.

Гражданка РФ отправила сына воевать против украинцев и в январе 2024 года получила урну с прахом. Женщина считает, что над ней насмеялись, поскольку несколько дней назад говорила с пока еще живым россиянином.

О деталях инцидента рассказал полковник ВСУ Анатолий Штефан с позывным «Штирлиц» в Telegram-канале.

Анатолий Штефан опубликовал скриншот сообщения из группы «Мобилизованные / Новости / СВО» — ориентировочно, группа создана в одной из запрещенных соцсетей. Автор сообщения — россиянка по имени Светлана Леонидовна, фамилия не указана. Женщина рассказала приключение, которое с ней произошло.

По словам россиянки, ее 32-летний сын пошел на войну против украинцев и находится на линии фронта в качестве медика. Она с ним регулярно общается по телефону и очень переживает, чтобы он не погиб во время боевых действий.

На днях женщина получила посылку, которую прислали военные из того же подразделения, где воюет сын. Они якобы хотели ее «поддержать»: упаковали прах сына в металлическую урну темно-зеленого цвета. На урне — табличка, на которой указано его имя — Владимир Владимирович (фамилия не видна), год рождения — 1991 год (число не видно), дата смерти — 30 декабря 2023 года.

Россиянка пережила «шок», а также «страх, пустоту, отчаяние». Однако впоследствии вспомнила, что несколько дней назад говорила с сыном и поняла, что что-то не то. По ее мнению, кто-то над ней «зло пошутил» из-за каких-то проблем с военной службой. Она пообещала, что шутника накажет полиция, но не указала, открывала ли урну и был ли там прах какого-то неизвестного лица.

Анатолий Штефан не сообщил, когда именно получил скриншот сообщения россиянки и какова фамилия фигурантов. Полковник лишь высоко оценил подобное происшествие.

«Хороший флешмоб, как ни крути», — сказал он.